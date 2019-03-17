2019-03-17T07:16:05+03:00
Общество

Тюменские родители оценили «морское чудо», которое подают детям на обед в столовой

Мам и пап познакомили с цикличным 20-дневным меню
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские родители оценили «морское чудо», которое подают детям на обед в столовойТюменские родители оценили «морское чудо», которое подают детям на обед в столовойФото: Татьяна Коркина
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В Успенской школе 13 марта 2019 прошла районная конференция для родителей «Здоровое питание – основа процветания». Более 70 родителей из разных школ Тюменского района попробовали блюда цикличного 20-дневного меню КШП «Центральный», который работает в 13-ти школах района с января 2019 года.

Основная задача мероприятия – познакомить родителей с организацией правильного питания школьников, технологией изготовления блюд и программой производственного контроля. После того, как представители КШП выступили, родителей пригласили на дегустацию, где можно было попробовать блюда школьной столовой. Особенно оценили родители котлету «Морское чудо», в состав которой входит рыба и морская капуста.

Вся выпечка и кондитерские изделия для ребят изготавливаются самостоятельно, как и компоты из местных ягод. По словам заместителя гендиректора КШП «Центральный» Нели Тагильцевой, школьное питание – щадящее, где не используются острые, жареные и «майонезные» блюда.

– Мы представляем большой выбор овощных смесей¸ которые содержат витамины C, A, E – дефицит в нашем регионе! Стараемся уйти от простых углеводов в питании и рафинированных продуктов, которые считаются бесполезными и не дают растущему организму тот потенциал и силы, которые должны приносить продукты, - отметила она.

Отметим, что с 9 февраля 2019 года КШП «Центральный» запустил в работу претензионный центр. Все вопросы можно задать на сайте предприятия, в группу во «ВКонтакте». По телефону: 8 (3452) 47-50-50, 8 (3452) 47-50-51 с 14:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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