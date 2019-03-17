2019-03-17T06:44:54+03:00
Общество

В Тюменском районе откроются 43 детских лагеря

По традиции ребят ждут три смены по 15 рабочих дней
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе откроются 43 детских лагеряВ Тюменском районе откроются 43 детских лагеряФото: Татьяна Коркина
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В администрации Тюменского района обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании. Так, летом 2019 года планируется создать порядка 6,6 тыс. мест для отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе учреждений образования, спорта и культуры. Это почти на сотню мест больше, чем в 2018 году, и цифра эта будет только расти.

В общей сложности в районе откроются 43 лагеря, в т.ч. и палаточный лагерь «Планета Кулига-Парк». По традиции ребят ждут три смены по 15 рабочих дней с трёхразовым питанием.

Кроме того, во время летних каникул ребят из Тюменского района планируется привлекать к мероприятиям на спортивных и досуговых площадках, в т.ч. и по месту жительства. Площадки у дома будут работать по гибкому графику до 21 часа.

Тем, кто отдыхать не намерен, тоже будет чем заняться. Временную работу могут получить три тысячи подростков и получить зарплату на предприятиях и в организациях района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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