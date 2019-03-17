2019-03-17T04:32:55+03:00
Общество

Погода в Тюмени 17 марта: солнечно, ясно, но прохладно

Днём до 0 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 17 марта: солнечно, ясно, но прохладноПогода в Тюмени 17 марта: солнечно, ясно, но прохладноФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 17 марта, ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха ночью составит -8…-10 C, днём 0…-3 C. Влажность воздуха 63%, давление 766 мм рт. ст. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1,5 – 2,7 м/с.

По народному календарю 17 марта – день Герасима Иорданского, жившего в V веке в Ликии. В этот день с юга прилетали грачи. На Герасима хозяйки на Руси пекли грачей из теста и угощали им ребятишек. Эта птица считается работягой, поэтому рождённые 17 марта отличаются трудолюбием и хозяйственностью.

На Руси говорили: «Грач на горе – так и весна на дворе», «Герасим грача на Русь ведёт – скоро снег сойдёт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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