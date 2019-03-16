2019-03-16T18:10:22+03:00
Общество

Тюменцы получают разрешение на такси за пару дней

Для этого им нужно зарегистрироваться на портале госуслуг
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы получают разрешение на такси за пару дней. Фото с сайта pixabay.comТюменцы получают разрешение на такси за пару дней. Фото с сайта pixabay.com
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Получить разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области можно через портал госуслуг Тюменской области всего за пару дней.

Как рассказали в главном управлении строительства Тюменской области, такая процедура экономит время: не нужно ехать в МФЦ - заполнить заявление можно на портале госуслуг, а также готовое разрешение приходит в формате электронного документа в личный кабинет на том же портале.

Пришедший документ нужно распечатать и возить в салоне автомобиля, оно не требует заверения.

Для получения разрешения, кроме заявления нужно будет загрузить на портал госуслуг еще некоторые документы, подтверждающие личность заявителя и легальность пользования автомобилем, предназначенным для перевозки пассажиров. Таких, как: копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя); копии свидетельств о регистрации транспортных средств и т.д. Список этих документов есть на портале госуслуг.

Проверить действительность разрешения можно через приложение Транспорт72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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