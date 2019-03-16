Актёры-любители начали с премьеры театральный сезон в Упоровском районе

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-16T17:17:10+03:00

Играли в постановке восемь человек

Изменить размер текста: A A

Спектакль «Тапочки с чеком» открыл Год театра в селе Бызово Упоровского района. Постановку местного народного театра «Премьера» уже посмотрели более ста зрителей.

Как рассказала директор Бызовского СДК, режиссер и участник спектакля Светлана Турукина, произведение она выбирала почти месяц, на пьесе омского драматурга Татьяны Комылиной остановилась из-за близости сюжета к деревенской жизни.

- Пьеса, несмотря на жанр комедии, берет за душу. В ней, например, понятная многим землякам проблема стариков, переживающих за уехавших взрослых детей, но при этом нежелающих перебраться к ним, покинуть родное село, быть обузой. Играли в постановке восемь человек, зрителям – односельчанам, жителям соседних деревень, райцентра, – поделилась Светлана Турукина.

В любительском коллективе 12 человек, «Тапочки с чеком» - их четвертая успешная крупная постановка.

Всего двое участников спектакля являются работниками культуры, вместе с ними актерами стали водитель детского сада Сергей Чирятьев, редактор районной газеты Людмила Ивлева, бухгалтер забойного цеха Любовь Михайлова, глава сельского поселения Евгений Михайлов, тракторист агрофирмы Денис Меньшиков, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU