2019-03-16T16:07:21+03:00
Общество

В отдалённых районах Тобольска появится новая поликлиника

Старое здание признано аварийным
Алена Кульмухаметова
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Новая поликлиника появится в Тобольске. Об этом заявила пресс-секретарь главы администрации Тобольска Анастасия Гулина.

Поликлинику разместят в микрорайоне Менделеево, 23. Ранее по этому адресу располагалась линейная поликлиника станции Тобольск. Однако здание было признано аварийным, и медицинское учреждение закрыли.

О необходимости новой поликлиники заявили сами жители Менделеево на сходе граждан. По словам Анастасии Гулиной, в городской администрации уверены, что все отдаленные микрорайоны Тобольска - Левобережье, Сумкино, Менделеево - должны быть обеспечены медицинской помощью в шаговой доступности.

Для местных жителей будет открыто отдельное окно регистратуры и организован прием врачей в городской поликлинике Тобольска. Жителям Менделеево приходится добираться до нее около 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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