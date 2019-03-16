СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-16T16:01:53+03:00

В Тюмени водители автобусов находились за рулём по 16 часов Фото: Татьяна Коркина

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Невнимательность некоторых водителей общественного транспорта на дорогах Тюмени нашла причину – водители работали по 16 часов за рулём.

Об этом заявила прокуратура Тюменской области после соответствующей проверки.

В марте 2019 года было возбуждено административное дело в отношении ООО «Транспортная экспедиционная компания» по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий и требований, предусмотренных лицензией».

Как сообщили в профильном ведомстве, установлено, что 25 февраля продолжительность рабочего дня у водителя автобуса маршрута №46 составила 16 часов, что недопустимо. Административное дело находится на рассмотрении в арбитражном суде. Транспортной компании грозит штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Надзорные мероприятия в этой сфере будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU