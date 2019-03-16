Тюменских победителей WorldSkills Russia ждут отборочные соревнования

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-16T15:09:22+03:00

Молодые профессионалы будут состязаться в кирпичной кладке, производстве мебели и поварском деле

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В конце прошлого года в Тюмени прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019. Сегодня, 16 марта, в Екатеринбурге стартовали первые отборочные соревнования перед Национальным чемпионатом.

Здесь за звание лучших поборются участники компетенции «Хлебопечение». Тюменскую область на них представит Артем Нгуен.

Тюменскую область на отборочных соревнованиях представляют 46 человек в 35 компетенциях, таких как «Кирпичная кладка», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», «Поварское дело», «Производство мебели» и др.

Соревнования будут длиться с марта по май в различных регионах России – в Москве, Московской, Новгородской, Самарской, Свердловской и др. Не останется в стороне и Тюмень.

В город приедут участники четырёх компетенций: «Медицинская оптика, «Эстетическая косметология», «Медицинский и социальный уход», «Визаж и стилистика», сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU