В Ишиме родился богатырь весом пять килограммов

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-16T14:43:34+03:00

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Крупный младенец появился на свет в многодетной тюменской семье. Он решил появиться на свет накануне 8 марта в Перинатальном центре областной больницы Ишима.

Как сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области, ребёнок весом 5 килограммов 160 граммов родился естественным путем, а не через кесарево сечение.

- Для нас, медицинских работников, появление малыша-гиганта естественным путем было волнительным моментом. К счастью, все прошло хорошо, - рассказала заведующая акушерским отделением Инна Карташова. - Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Сегодня они уже в кругу семьи.

Новорождённого богатыря назвали Дмитрием, он в семье пятый. Мама младенца рассказала, что все предыдущие дети были весом более четырёх килограммов. Всех пятерых детей она рожала именно в этом роддоме.

По данным статистики ишимской больницы, в 2018 году в Перинатальном центре на свет появилось 144 ребенка весом более четырех килограммов, с начала года уже 26 таких малышей. И только один ребенок весил более пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU