Молодой тренер прививает сладковским спортсменам любовь к теннису

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-16T14:20:58+03:00

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Тренер Абдуллат Беримжан из села Сладково шесть лет прививает любовь к теннису юным спортсменам. Его воспитанники - обладатели множества наград.

Ребята под началом молодого специалиста заняли немало призовых мест и получили много кубков за победы на областных соревнованиях.

Абдуллат Беримжан работает тренером но настольному теннису в спортивной школе «Темп» в районном центре. Восемь лет назад переехал из родного села Менжинского в районный центр Сладково. Во время учебы в школе увлекся настольным теннисом. Образование получил в Ишимском педагогическом институте и после окончания решил посвятить себя тренерской работе.

Абдуллат Беримжан занимается с четырьмя группами ребят — это более 60 человек.

По его словам, ребята нацелены на результат. Теннис имеет много технических особенностей, которые нужно освоить и несколько тысяч раз повторить, чтобы правильно играть.

Абдуллат уверен, что самое важное в работе тренера – увлечь ребят и организовать их, сообщает "Тюменская область сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU