В Тюмени пытаются решить казус с «мусорной реформой»
Тюменский общественный совет при партийном проекте «Чистая страна» контролирует проведение «мусорной реформы». Лидеры совета отметили, что у тюменцев возникает много вопросов по поводу нововведения.
Председатель совета и один из руководителей российской Ассоциации производителей стеклотары Елена Острягина отмечает, что один из вопросов,, волнующих горожан, - одновременное начисление платы за вывоз мусора по прописке и по объектам собственности.
- Допустим, житель Тюмени имеет в собственности несколько квартир. Сейчас, к сожалению, нет никаких препятствий для того, чтобы начислять ему плату за вывоз мусора со всех из них. Но ведь человек не может находиться в нескольких местах одновременно. Вот такой получился законодательный казус, который мы будем пытаться разрешить с помощью обращений, в том числе депутатам Государственной Думы, - сказала Елена Острягина.
На особом контроле и вопросы, связанные с двойным начислением платы за вывоз мусора. Тюменцы выстраиваются в длинные очереди у здания ТРИЦ, чтобы разобраться в ситуации.
В правительстве отметили, что они проводят работу с Государственной жилищной инспекцией, чтобы отслеживать ситуацию и не допускать нарушений в будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU