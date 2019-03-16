2019-03-16T13:18:45+03:00
Общество

В Тюмени пытаются решить казус с «мусорной реформой»

У горожан возникает много вопросов
Алена Кульмухаметова
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Пермякова 37,ТРИЦ, время 8.50. Вот такая очередь уже собралась - пишет пост в соцсети ВКонтакте Александр ЖарковПермякова 37,ТРИЦ, время 8.50. Вот такая очередь уже собралась - пишет пост в соцсети ВКонтакте Александр Жарков
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Тюменский общественный совет при партийном проекте «Чистая страна» контролирует проведение «мусорной реформы». Лидеры совета отметили, что у тюменцев возникает много вопросов по поводу нововведения.

Председатель совета и один из руководителей российской Ассоциации производителей стеклотары Елена Острягина отмечает, что один из вопросов,, волнующих горожан, - одновременное начисление платы за вывоз мусора по прописке и по объектам собственности.

- Допустим, житель Тюмени имеет в собственности несколько квартир. Сейчас, к сожалению, нет никаких препятствий для того, чтобы начислять ему плату за вывоз мусора со всех из них. Но ведь человек не может находиться в нескольких местах одновременно. Вот такой получился законодательный казус, который мы будем пытаться разрешить с помощью обращений, в том числе депутатам Государственной Думы, - сказала Елена Острягина.

На особом контроле и вопросы, связанные с двойным начислением платы за вывоз мусора. Тюменцы выстраиваются в длинные очереди у здания ТРИЦ, чтобы разобраться в ситуации.

В правительстве отметили, что они проводят работу с Государственной жилищной инспекцией, чтобы отслеживать ситуацию и не допускать нарушений в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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