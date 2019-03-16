2019-03-16T12:53:17+03:00
Общество

Тюменцы отправили жителям Крыма «Самую массовую видеооткрытку»

Флешмоб состоялся на цветном бульваре
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы отправили крымчанам самую массовуб видеооткрытку. Фото ИА "Тюменская линия"Тюменцы отправили крымчанам самую массовуб видеооткрытку. Фото ИА "Тюменская линия"
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В субботу 16 марта тюменцы в рамках фестиваля "Крымская весна" у фонтана на Цветном бульваре провели флешмоб "Самая массовая видеооткрытка".

Активные жители Тюмени вместе с волонтёрами записали видеообращение с добрыми пожеланиями крымчанам.

Точно такой же «привет» тюменцы накануне получили от крымских друзей.

Как рассказала специалист координационно-ресурсного центра поддержки добровольческого движения при дворце "Пионер" Надежда Кадеева, тюменское видео будет опубликовано во всех крупных соцсетях с хэштегами "ЖителиТюмениЖителямКрыма" и "ВолонтерыТюмениВолонтерамКрыма".

Напомним, фестиваль "Крымская весна"стартовал в Тюмени на двух главных площадках: Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Мероприятие посвящено пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Гости фестиваля в преддверии туристического сезона получат интересную и полезную информацию о туристических маршрутах Крыма. В 2018 году на полуострове отдохнули 6,8 млн туристов, - сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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