Тюменцы представляют фильм «Рисунки дождем» на российских кинофестивалях

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-16T12:31:09+03:00

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Зрители Благовещенска, Нижнего Новгорода и Москвы оценили фильм тюменцев:режиссёра Константина Одегова и писателя Сергея Козлова

Уже в начале апреля кино под названием «Рисунки дождем» увидят в Гатчине, где конкурс кинофорума экранизаций «Литература и кино».

Отметим, что предыдущая картина тюменцев поз названием «Наследники» на 15-м гатчинском киносмотре была удостоена приза читательского жюри, в которое входят ведущие литераторы страны, и приза за лучшую мужскую роль второго плана.

Кроме того, две дебютные работы Константина Одегова «Игра на вылет» и «Парижская любовь Кости Гуманкова» получили здесь призы зрительских симпатий.

Добавим, что в конце мая «Рисунки дождем» ждут на VIII Забайкальском международном кинофестивале в Чите.

Благодаря отечественным кинофорумам тюменская картина «Рисунки дождем» привлекла внимание и зарубежных фестивалей, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU