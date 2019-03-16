2019-03-16T12:31:09+03:00
Звезды

Тюменцы представляют фильм «Рисунки дождем» на российских кинофестивалях

Картину ранее увидели киноманы трёх городов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зрители Благовещенска, Нижнего Новгорода и Москвы оценили фильм тюменцев:режиссёра Константина Одегова и писателя Сергея Козлова

Уже в начале апреля кино под названием «Рисунки дождем» увидят в Гатчине, где конкурс кинофорума экранизаций «Литература и кино».

Отметим, что предыдущая картина тюменцев поз названием «Наследники» на 15-м гатчинском киносмотре была удостоена приза читательского жюри, в которое входят ведущие литераторы страны, и приза за лучшую мужскую роль второго плана.

Кроме того, две дебютные работы Константина Одегова «Игра на вылет» и «Парижская любовь Кости Гуманкова» получили здесь призы зрительских симпатий.

Добавим, что в конце мая «Рисунки дождем» ждут на VIII Забайкальском международном кинофестивале в Чите.

Благодаря отечественным кинофорумам тюменская картина «Рисунки дождем» привлекла внимание и зарубежных фестивалей, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени пытаются решить казус с «мусорной реформой»
Тюменцы отправили жителям Крыма «Самую массовую видеооткрытку»
О культуре улиц поведают тюменцам в прямом эфире
Тюменцы пришли на празднование воссоединения Крыма с Россией
Американский профессор прочтет тюменцам занимательную лекцию об аниме
Книгу из Ишима про «Конька Горбунка» отправят в космос
Тюменец на глазах госавтоинспекторов в хлам разбил свой «ВАЗ»
В «Крымскую весну» тюменцам представят арт-объект, посвященный лагерю «Артек»
Тюменские школьники сдадут ЕГЭ вместе с родителями
Для тюменских инвалидов создаются рабочие места
Погода в Тюмени 16 марта: метель и сильный ветер
Предприятия Тюменской области повысят квалификацию управленческих кадров
Упоровский фермер пополнил хозяйство нетелями породы герефорд
Тюменские старшеклассники побывали на заводе «Фармасинтез – Тюмень»
На дорогах Тюменской области ограничат движение большегрузов
В Тюмени планируют построить новый крематорий и три кладбища
Для водителей столкновения автомобилей под Тюменью пригнали школьный автобус
Для детского сада "Елочка" в Ишиме построят еще один корпус
Александр Моор предложил создать межрегиональную кооперацию для переработки мусора
Тюменские школьники могут стать актерами полнометражного художественного фильма
В массовом ДТП под Тюменью с участием 22-х автомобилей погибших нет
АО «Транснефть – Сибирь» приступило к подготовке объектов к работе в условиях весеннего паводка и пожароопасного периода
Новый знакомый ограбил тюменку, угрожая ей ножом
Эксперты назвали, какой цвет автомобилей больше всего любят тюменцы
В одном из торговых центров Тюмени человек поселился в прозрачном кубе
Ишимские врачи без операции избавили 86-летнюю бабушку от камней