Тюменцы представляют фильм «Рисунки дождем» на российских кинофестивалях
Зрители Благовещенска, Нижнего Новгорода и Москвы оценили фильм тюменцев:режиссёра Константина Одегова и писателя Сергея Козлова
Уже в начале апреля кино под названием «Рисунки дождем» увидят в Гатчине, где конкурс кинофорума экранизаций «Литература и кино».
Отметим, что предыдущая картина тюменцев поз названием «Наследники» на 15-м гатчинском киносмотре была удостоена приза читательского жюри, в которое входят ведущие литераторы страны, и приза за лучшую мужскую роль второго плана.
Кроме того, две дебютные работы Константина Одегова «Игра на вылет» и «Парижская любовь Кости Гуманкова» получили здесь призы зрительских симпатий.
Добавим, что в конце мая «Рисунки дождем» ждут на VIII Забайкальском международном кинофестивале в Чите.
Благодаря отечественным кинофорумам тюменская картина «Рисунки дождем» привлекла внимание и зарубежных фестивалей, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU