О культуре улиц поведают тюменцам в прямом эфире

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-16T11:29:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени могут посмотреть серию эфиров молодежном движении - андеграунд. Тюменцам с экранов телевизоров расскажут о культуре улиц.

Зрители узнают о существовании и развитии в нашем городе граффити, рэпа, брейк-данса, скейтбординга и многое другое.

Андеграунд зародился на улицах городов: стрит-арт; комиксы; музыка; брейк-данс; агрессивное катание (скейт, BMX, ролики); уличные танцевальные направления; паркур.

Первый эфир зрители увидели 14 марта. Он был посвящен стрит-арту, комиксам и выставкам.

Следующее включение состоится 21 марта в 19:00 по местному времени.

На этот раз тюменцам ведущие расскажут об уличной музыке, в частности о рэпе, хип-хопе и битбоксе. А 28 марта в 19:00 зрители узнают много нового и интересного об агрессивном катании на роликах, скейтборде, брейк-дансе и паркуре.

Все подробности о проекте «Андеграунд72» можно найти по ссылке, сообщает "Мой портал".

ИСТОЧНИК KP.RU