2019-03-16T10:06:19+03:00
Общество

Лекцию об аниме прослушают тюменцы

Каждая глава курса основывается на отдельном сюжете
Алена Кульмухаметова
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Профессор SAS Даскин Драм представит в Тюмени авторский курс «Ecology. Technology. Anime», в котором глобальные проблемы современного мира рассматриваются сквозь призму японского аниме. Он пройдет в онлайн-формате.

Каждая глава курса основывается на отдельном сюжете. Аниме «Принцесса Мононоке» проиллюстрирует вопросы заботы о природе и окружающем мире. С помощью аниме-сериала «Шангри-Ла» участники разберутся, как можно размышлять о технологизации мира и на чём ставить акценты. Аниме-сериал «Мояшимон» расскажет о соотношении макро- и микромиров. «Время Евы» и манга «Yokohama Kaidashi Kik » помогут разобраться, является ли искусственный интеллект угрозой человечеству.

Курс проходит на английском языке с русскими субтитрами. Все задания на русском языке. Старт курса 22 марта. Запись на него можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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