СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-16T09:19:36+03:00

Книгу из Ишима про «Конька Горбунка» отправят в космос

После приземления экспонат будет находиться в музее

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Сказка «Конек-горбунок», изданная в Ишиме, в честь 185-летия произведения, может отправиться в космос.

Работники ишимского музея уже связались с центром подготовки космонавтов, нашли сказку, которая была издана в Ишиме, и взвесили ее по просьбе специалистов центра. Сказка весит 250 граммов, на сегодняшний момент переговоры продолжаются.

- Думаю, что полет сказки «Конек-горбунок» в космос состоится! Нам важно, чтобы на МКС была сделана фотография с нашей книгой. После приземления экспонат будет находиться в нашем музее, - подчеркнула заведующая музеем Петра Ершова Надежда Проскурякова. По ее словам, ежегодно ширится география праздника и растет количество участников.

В текущем году на семейный конкурс «Сказка в ладошках» уже заявлено 370 работ, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU