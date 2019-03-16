Тюменец на глазах госавтоинспекторов в хлам разбил свой «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-16T09:02:56+03:00

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Так не достанься же ты никому, - решил молодой житель Тюмени, когда понял, что его автомобиль увозят на штрафстоянку. Нести расходы по его эвакуации и штрафы вышло дороже самого автомобиля. Тогда молодой человек пошёл на отчаянный шаг.

Видео инцидента появилось в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте. После получения протокола от сотрудника ДПС, молодой водитель говорит спасибо полицейским, затем выходит из патрульного авто, подходит к своей машине, говорит «делайте вот так» и начинает её крушить. На кадрах видно, что рядом стоит эвакуатор, готовый загрузить «ВАЗ-2106». Водитель выбивает стёкла, ломает двери, бьёт металл, но сотрудник полиции ничего поделать не могут, ведь авто принадлежит владельцу.

Проходящая мимо женщина восклицает: «Ты что творишь то!». Сотрудник ДПС пытается остановить отчаянного парня словами: «Слышь ты, придурок!». Всё действие заняло несколько секунд и под ритмичную музыку. После того, как авто разбито, водитель произносит эвакуаторщику: «Всё, машина Ваша» и уходит.

Тюменцы разразились гневными комментариями. Начали оскорблять водителя, мягко говоря, называя поступок глупым.

Есть и те, кто объяснил действия молодого человека логически.

«Купил за тысяч 20, наверное, стоит эвакуатор, а значит увезут на штрафстоянку, если долго машину никто не выкупает, то ее продают. Вот чтобы не досталась никому, он ее и разнес. Сам выкупать не собирался, видимо» - пишет Александр.

Добавим, что ролик набрал только в этом паблике более 15 тысяч просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="320" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/697496" frameborder="0"></iframe> В Тюмени водитель на глазах сотрудников ДПС в хлам разбил "шестёрку".

ИСТОЧНИК KP.RU