В «Крымскую весну» тюменцам арт-объект, посвященный лагерю «Артек»

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-16T08:08:15+03:00

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Жители Тюмени и гости города смогут увидеть арт-объект «Артековец сегодня — артековец всегда», приуроченный акции «Крымская весна». Он будет расположен на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре 16 и 17 марта. Инсталляция знакомит жителей города с историей международного детского центра «Артек».

Арт-объект состоит из 9 кубов, на их гранях представлены пейзажи Крыма, строчки стихов и песен, посвященных центру, достопримечательности и символика лагеря, а также ретро и современные фотографии центра.

Также тюменцы смогут отправить открытки с изображением детского лагеря и поучаствовать в викторине об истории детского центра «Верю — не верю», победители смогут выиграть деревянные значки и стикеры с символикой «Артека». А команда центра «Непоседы», региональные операторы по направлению детей в детский центр «Артек», расскажут о возможностях получить путевки.

Напомним, акция “Крымская весна” приурочена к пятилетию воссоединения Крыма с Россией. С 16 по 18 марта по всей стране пройдут тематические литературные чтения и музыкальные фестивали, научно-популярные лекции, выставки, мастер-классы и представление традиционных ремесел и сувениров.

ИСТОЧНИК KP.RU