2019-03-16T07:09:20+03:00
Общество

Тюменские школьники сдадут ЕГЭ вместе с родителями

На выбор будут предложены несколько предметов
Алена Кульмухаметова
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На «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» приглашают тюменцев образовательные учреждения области. Всероссийская акция состоится 23 марта в рамках ежегодного областного форума «Большая перемена».

Во время экзамена родители увидят, как хорошо подготовлены их дети и как много заданий им по плечу.

По данным департамента образования и науки Тюменской области, желание поучаствовать изъявили уже более 3,5 тысяч мам и пап из разных муниципалитетов Тюменской области. На выбор им предлагают ОГЭ (сдается в 9 классе) и ЕГЭ (сдают одиннадцатиклассники).

Как рассказал начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев, в Тюменской области в этот день будут работать 65 имитационных пунктов проведения экзаменов. На 19 из них родители вместе с детьми смогут сдать основной государственный экзамен (ОГЭ), на 46 – и ОГЭ, и ЕГЭ.

На выбор будут предложены как обязательные предметы (русский и математика), так и наиболее востребованные: химия, физика, биология, информатика.

Кроме этого, в рамках юбилея Тюменской области организаторы приготовили сюрприз – задания по истории, географии, обществознанию, литературе и английскому будут включать интересные факты и вопросы об истории нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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