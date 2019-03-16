Для тюменских инвалидов создаются рабочие места

СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-16T06:02:24+03:00

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В Тюменской области есть работодатели, которые отдают приоритет при трудоустройстве людям с инвалидностью.

Так, Владимир Веселли за свой небольшой стаж в качестве индивидуального предпринимателя обеспечил рабочими местами более двадцати работников с ограниченными возможностями здоровья.

Чуть более года назад молодой человек открыл детейлинг-студию для автомобилей с широким спектром услуг: детейлинг-мойка, электротонировка, автовинил, шумоизоляция, химчистка, защита салона и кузова, диагностика и др.

Штат для такой студии требовался немаленький, поэтому за работниками Владимир обратился в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Приоритет в создании рабочих мест предприниматель отдал работникам с инвалидностью. Возможные затруднения его не смутили – парень сам с раннего детства инвалид по слуху. В середине прошлого года Владимир при содействии Центра занятости создал 20 временных и 7 постоянных рабочих мест по следующим профессиям: оператор моечной установки, мастер по автовинилу, мастер химчистки, водитель, программист, фотограф, курьер, рекламный агент. В октябре 2018 года он трудоустроил на постоянные рабочие места 9 работников из числа тех, кто трудился временно, на вакансию оператор моечной установки. У всех этих сотрудников инвалидность по слуху и речи.

Напомним, что работодателям за создание дополнительных рабочих мест при трудоустройстве инвалидов, возмещаются затраты на: · приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов с заключением трудового договора на неопределенный срок; · оплату труда инвалидов, трудоустроенных на созданные организацией рабочие места; · выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении инвалидов, трудоустроенных на созданные организацией рабочие места с заключением срочного трудового договора; · оплату банковских услуг, связанных с перечислением средств на возмещение нормативных затрат; · выплату за наставничество.

Более подробную информацию по созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов можно получить на Интерактивном портале Департамента труда и занятости населения Тюменской области либо обратившись в Центр занятости населения по месту регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU