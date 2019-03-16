Погода в Тюмени 16 марта: метель и сильный ветер
Синоптики прогнозируют в субботу 16 марта неблагоприятные погодные явления. В течение дня ожидается снегопад, метель, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы 14-19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -1,-6 градусов.
В Тюмени облачно, снегопад. Ветер западный, северо-западный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит-8, -4 градуса.
По народному календарю этот день называется Василиск. Другое название этого дня — Евтропий. Василиск Евтропий снег топит.
Согласно поверьям, в этот день крестьяне обходили крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить.
Считалось, что в этот день начинали просыпаться медведи.
ИСТОЧНИК KP.RU