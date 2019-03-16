СЕГОДНЯ 05:54 2019-03-16T05:54:05+03:00

Погода в Тюмени 16 марта: метель и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

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Синоптики прогнозируют в субботу 16 марта неблагоприятные погодные явления. В течение дня ожидается снегопад, метель, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы 14-19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -1,-6 градусов.

В Тюмени облачно, снегопад. Ветер западный, северо-западный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит-8, -4 градуса.

По народному календарю этот день называется Василиск. Другое название этого дня — Евтропий. Василиск Евтропий снег топит.

Согласно поверьям, в этот день крестьяне обходили крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить.

Считалось, что в этот день начинали просыпаться медведи.

ИСТОЧНИК KP.RU