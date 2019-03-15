2019-03-15T20:00:55+03:00
Экономика

Предприятия Тюменской области повысят квалификацию управленческих кадров

Программа - «Лидеры производительности»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Предприятия Тюменской области повысят квалификацию управленческих кадровПредприятия Тюменской области повысят квалификацию управленческих кадровФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Предприятия Тюменской области в 2019 году смогут повысить квалификацию своих управленческих кадров по программе «Лидеры производительности». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, программа организована Минэкономразвития России и «Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».

Модули программы: стартовый «Экономика управления предприятием», лучшие практики повышения производительности в России и в мире, цифровая трансформация в производственных компаниях, экономика управления предприятием, управление производством, формирование культуры бережливого производства, бизнес-навыки, управление изменениями в проектах по повышению производительности, понимание рынка, потребностей клиентов, выстраивание партнерских взаимоотношений, финансы для руководителей: основные инструменты, специализации и многое другое.

В межмодульный период участники используют системы дистанционного обучения по темам: инструменты бережливого производства, управление проектами, коммуникации при внедрении изменений, навыки саморазвития и другое. Ребята выполняют в рамках обучения групповой проект по повышению производительности труда и проходят трёхдневную стажировку на своих предприятиях в присутствии тренера–куратора со стороны программы обучения. Лучшие пройдут очную стажировку в Японии, Германии или Франции.

Более подробную информацию о программе можно узнать на сайте «Инвестиционного агентства Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Упоровский фермер пополнил хозяйство нетелями породы герефорд
Тюменские старшеклассники побывали на заводе «Фармасинтез – Тюмень»
На дорогах Тюменской области ограничат движение большегрузов
В Тюмени планируют построить новый крематорий и три кладбища
Для водителей столкновения автомобилей под Тюменью пригнали школьный автобус
Для детского сада "Елочка" в Ишиме построят еще один корпус
Александр Моор предложил создать межрегиональную кооперацию для переработки мусора
Тюменские школьники могут стать актерами полнометражного художественного фильма
В массовом ДТП под Тюменью с участием 22-х автомобилей погибших нет
АО «Транснефть – Сибирь» приступило к подготовке объектов к работе в условиях весеннего паводка и пожароопасного периода
Новый знакомый ограбил тюменку, угрожая ей ножом
Эксперты назвали, какой цвет автомобилей больше всего любят тюменцы
В одном из торговых центров Тюмени человек поселился в прозрачном кубе
Ишимские врачи без операции избавили 86-летнюю бабушку от камней