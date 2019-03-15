Предприятия Тюменской области повысят квалификацию управленческих кадров

СЕГОДНЯ 20:00 2019-03-15T20:00:55+03:00

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Предприятия Тюменской области в 2019 году смогут повысить квалификацию своих управленческих кадров по программе «Лидеры производительности». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, программа организована Минэкономразвития России и «Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».

Модули программы: стартовый «Экономика управления предприятием», лучшие практики повышения производительности в России и в мире, цифровая трансформация в производственных компаниях, экономика управления предприятием, управление производством, формирование культуры бережливого производства, бизнес-навыки, управление изменениями в проектах по повышению производительности, понимание рынка, потребностей клиентов, выстраивание партнерских взаимоотношений, финансы для руководителей: основные инструменты, специализации и многое другое.

В межмодульный период участники используют системы дистанционного обучения по темам: инструменты бережливого производства, управление проектами, коммуникации при внедрении изменений, навыки саморазвития и другое. Ребята выполняют в рамках обучения групповой проект по повышению производительности труда и проходят трёхдневную стажировку на своих предприятиях в присутствии тренера–куратора со стороны программы обучения. Лучшие пройдут очную стажировку в Японии, Германии или Франции.

Более подробную информацию о программе можно узнать на сайте «Инвестиционного агентства Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU