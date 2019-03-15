2019-03-15T19:49:19+03:00
Экономика

Упоровский фермер пополнил хозяйство нетелями породы герефорд

Льготный заём на покупку скота предоставил Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Упоровский фермер пополнил хозяйство нетелями поролы герефордУпоровский фермер пополнил хозяйство нетелями поролы герефордФото: pixabay.com
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Крупнейшее фермерское хозяйство Чернаковского сельского поселения (Упоровский район) – подворье Бырмагамбета Абуллы в прошлом году пополнилось голштинизированными нетелями породы герефорд. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, льготный заём на покупку скота и модернизацию животноводческих помещений индивидуальному предпринимателю предоставил Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Бырмагамбет Абдулла начал заниматься фермерством в далёком 1992 году. Тогда он решил отделиться от местного совхоза и вести хозяйство самостоятельно. За это время он возвёл помещения для скота, приобрёл оборудование и технику, а поголовье стада увеличил более чем до сотни голов крупного рогатого скота. Традиционное направление производства – молочное. За зиму в переработку сдаётся около 240-250 килограммов продукции, летом – от 300 до 400, вся продукция первого сорта.

При поддержке «Инвестиционного агентства Тюменской области» в прошлом году фермер купил мясной скот породы герефорд. Эта порода устойчива к болезням, суровым сибирским условиям и экономична в питании. На каждую дойную корову каждый день требуется 10 кг корма, тогда как на мясную только два.

Скот породы герефорд выращивают для производства мраморной говядины, и сегодня на переработку принимают мясо как телятину, однако обещают выделить специальную позицию в линейке продукции и повысить цену. Владелец сам построил всё в крестьянском хозяйстве, а средства, выделенные «Инвестиционным агентством Тюменской области» решил направить на покупку крупного рогатого скота, оборудование и ремонт фермы. По словам самого предпринимателя, без льготного займа сделать этот большой шаг было бы намного сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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