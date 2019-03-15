На дорогах Тюменской области ограничат движение большегрузов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-15T16:11:43+03:00

Запрет на проезд будет введен с 9 апреля

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Движение большегрузов ограничат на дорогах Тюменской области во время весеннего паводка. Дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения закроют с установлением предельно допустимых нагрузок на оси грузовиков.

Так, с 9 апреля по 1 мая будет ограничено движение тяжеловозов на грунтовых автодорогах, а с 15 апреля по 14 мая - на трассах с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия.

Ограничение движения не будет распространяться на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, международные перевозки грузов и на ряд других перевозок и видов техники.

ИСТОЧНИК KP.RU