Для водителей столкновения автомобилей под Тюменью пригнали школьный автобус
Тюменские экстренные службы помогают автомобилистам, чьи автомобили попали в дорожную аварию на 10-м километре автодороги Тюмень-Боровский- Богандинский. Для обогрева людей прибыл школьный автобус Винзилинской средней школы. Работает также пункт обогрева МЧС.
Чтобы максимально быстро освободить проезжую часть на месте аварии работают четыре наряда ДПС, автоинспекторы в оперативном порядке фиксируют все замеры и действия машин во время столкновения, сообщилив областной Госавтоинспекции.
Напомним, крупная авария с участием 22 машин произошла примерно в 14 часов в районе поселка Боровский. Она перекрыла всю федеральную трассу и остановила движение.
По предварительным данным, в ДТП травмировано четыре человека, из них три госпитализировано, погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU