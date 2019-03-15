Для водителей столкновения автомобилей под Тюменью пригнали школьный автобус

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-15T15:13:22+03:00

Для водителей массово столкновения автомобилей под Тюменью пригнали школьный автобус. Фото ГИБДД Тюменской области

Автомобилисты в нем греются в ожидании окончания разбора аварии

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Тюменские экстренные службы помогают автомобилистам, чьи автомобили попали в дорожную аварию на 10-м километре автодороги Тюмень-Боровский- Богандинский. Для обогрева людей прибыл школьный автобус Винзилинской средней школы. Работает также пункт обогрева МЧС.

Чтобы максимально быстро освободить проезжую часть на месте аварии работают четыре наряда ДПС, автоинспекторы в оперативном порядке фиксируют все замеры и действия машин во время столкновения, сообщилив областной Госавтоинспекции.

Напомним, крупная авария с участием 22 машин произошла примерно в 14 часов в районе поселка Боровский. Она перекрыла всю федеральную трассу и остановила движение.

По предварительным данным, в ДТП травмировано четыре человека, из них три госпитализировано, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU