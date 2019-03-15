Для детского сада "Елочка" в Ишиме построят еще один корпус

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-15T14:52:35+03:00

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Дополнительный корпус для детского сада «Елочка» построят в Ишиме. Распоряжение о выделении средств из областного бюджета подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Два существующих корпуса находятся в неудовлетворительном состоянии и новый корпус придет им на смену. В нем будет создано пять групп. Новое здание будет переменной этажности — 1, 2 этажа и примыкать к существующему корпусу детсада по улице Максима Горького. Проект уже готов и прошел госэкспертизу, а также проверку достоверности сметной стоимости.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, в Тюменской области ежегодно строятся и вводятся в эксплуатацию новые школы и детские сады. Так с 2012 года построены 20 детских садов и 21 школа. В 2019 году в регионе запланировано завершение строительства пяти школ и четырех садов. Всего же в ближайшие три года запланирован ввод 31 объекта образования, из них шесть детских садов (в мкр. Войновка, в мкр. Ямальский-1, в районе Плеханово, в районе «Суходолье» в Тюмени, в с. Исетское, в с. Евсино Голышмановского района).

ИСТОЧНИК KP.RU