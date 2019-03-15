2019-03-15T14:34:08+03:00
Общество

Александр Моор предложил создать межрегиональную кооперацию для переработки мусора

Полпред президента у Уральском федеральном округе поддержал идею
Маргарита КАЛИНКИНА
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Создать межрегиональную кооперацию для переработки отходов и систему использования вторсырья предложил тюменский губернатор Александр Моор. На заседании Совета при полпреде президента в Уральском федеральном округе он делился первыми итогами перехода на новый порядок обращения с мусором и высказывал идеи повышения эффективности этого направления.

Полпред президента Николай Цуканов поддержал предложение и призвал обсудить его более детально, сообщили в пресс-службе тюменского губернатора.

Александр Моор также рассказал, что еще в 2016 году правительство Тюменской области утвердило территориальную схему обращения с отходами. Развитие этой системы предусматривает создание инфраструктуры сбора, транспортировки, сортировки, вторичного использования отходов и захоронения не подлежащих к использованию фракций.

- Сейчас в регионе создаются площадки накопления с мусороперегрузочными станциями, что позволит сократить расходы на транспортировку отходов. Всего предусматривается создание около 20 мусороперегрузочных станций. Еще до утверждения схемы обращения с ТКО было заключено концессионное соглашение, предусматривающее строительство трех мусоросортировочных заводов, - отметил глава региона.

В Тюмени завод уже работает. До конца года планируется создать мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске и еще два межмуниципальных мусоросортировочных завода в Тобольске и Ишиме. Их суммарная мощность составит 415 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. Этого достаточно для решения поставленной задачи на десятилетия вперед. В перспективе все отходы будут сортироваться.

Мусоросортировочные заводы позволят отсортировать для дальнейшей утилизации и вторичного использования не менее 41% общей массы поступивших ТКО, этот показатель отражен в концессионном соглашении. Доходы от реализации этого вторсырья будут учитываются при принятии тарифных решений в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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