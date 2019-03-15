Тюменские школьники могут стать актерами полнометражного художественного фильма

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-15T13:56:22+03:00

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Масштабные кинопробы для полнометражного фильма проходят в Тюмени. Причем, отбирают актеров дистанционно. Новый вид конкурса набирает обороты в интернете. Артисты нужны для кинокартины «Отряд С». Действия сюжета будут происходить в Тюмени и в Керчи.

Победители дистанционных «самопроб» сыграют в фильме одноклассников главного героя. Роли эпизодические, но это первые в истории регионального кино кинопробы в интернете, которые позволят режиссёру картины и кастинг-директору центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис».

Принять участие в пробах могут все желающие мальчики и девочки, которые в кадре похожи на школьников 13-16 лет. Для этого необходимо записать видео длительностью от 30 до 60 секунд, в котором желающим необходимо прочесть фрагмент из сценария:

«Светлячки рассеивают мрак.

Поэтому мы должны принести клятву на светлячках!

Клянусь до последнего вздоха вредить фашистам. Клянусь своих не сдавать даже если попаду в плен. Клянусь!

Теперь я — в Отряде С! В Отряде Светлячков!»

Запись необходимо опубликовать в любой удобной социальной сети с пометкой #хочувотрядс и ждать подведения итогов. Приём заявок завершится 19 марта в 23:59.

А уже в эту пятницу, 15 марта в 18:30, на Чернышевского 2а/к12 в центре «Медиаполис» для школьников пройдут ещё одни пробы на второстепенные роли фильма, на которые могут попасть все желающие.

Для записи на пробы необходимо записаться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU