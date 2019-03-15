В массовом ДТП под Тюменью с участием 22-х автомобилей погибших нет

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-15T13:52:34+03:00

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Сегодня, 15 марта, примерно в 14 часов в районе поселка Боровский Тюменского района, произошло массовое ДТП. Здесь столкнулись сразу 22 автомобиля.

Сообщение на пульт оперативному дежурному ЦУКС поступило в 14.20. На место аварии оперативно прибыли профильные службы, отметили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

Всего, по данным ведомства, на месте ДТП работают 25 человек и 8 единиц техники. Из них 9 человек от МЧС и 3 единицы техники, два сотрудника ГИБДД и одна единица техники, а также 5 специалистов ТОСЭР: 5 с одной единицей техники.

Медицинскую помощь оказывают три бригады скорой помощи в составе девяти человек. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия травмировано 4 человека, из них 3 госпитализировано, погибших нет.

- Сотрудниками МЧС оказана психологическая помощь пострадавшим, произведено отключение автомобильных аккумуляторных батарей. На место происшествия направлен мобильный пункт обогрева, для помощи пострадавшим, - добавили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU