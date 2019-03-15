2019-03-15T13:18:12+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» приступило к подготовке объектов к работе в условиях весеннего паводка и пожароопасного периода

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Фото пресс-службы АО «Транснефть – Сибирь»Фото пресс-службы АО «Транснефть – Сибирь»
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АО «ТранснефтьСибирь» приступило к подготовке производственных объектов к работе в условиях весеннего паводка и пожароопасного периода.

Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, были заслушаны доклады руководителей основных технических отделов о подготовке оборудования, сооружений и объектов к эксплуатации в условиях паводка и готовности служб к ведению противопожарной деятельности.

Комиссия определила ряд предупредительных мероприятий для реализации во всех структурных подразделениях акционерного общества. В том числе, в рамках противопаводковых мероприятий на производственных объектах созданы оперативные группы для быстрого реагирования в случае нештатной ситуации. В целях обеспечения надежного и безаварийного функционирования нефтепроводов в период паводка формируется аварийный запас для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

На всех подводных переходах ведется постоянный контроль технического состояния. Для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровней воды в районе пересечения нефтепроводов с водными преградами планируется проведение работы по их очистки от топляка и мусора. Ведется формирование запасов грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах.

В зоне прохождения магистральных нефтепроводов ведется работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности на нормативные расстояния линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики.

На территории структурных подразделений производится установка огнепреградителей на емкостях и резервуарах, проверка резервуаров противопожарного запаса воды, проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров, подготовка средств молниезащиты к грозовому периоду. Также ведется подготовка пожарной техники и техники, закрепленной за группами для тушения пожаров, проверка и испытание пожарно-технического вооружения. После схода снежного покрова планируется устройство минерализованных полос вокруг объектов.

В период прохождения пожароопасного периода будет организован повышенный контроль технического состояния автомобильной техники, а также организована работа по комплектованию и проверке пунктов сосредоточия пожарного инвентаря

ИСТОЧНИК KP.RU

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