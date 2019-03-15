2019-03-15T12:22:01+03:00
Происшествия

Новый знакомый ограбил тюменку, угрожая ей ножом

Вечер отдыха закончился жутким стрессом и разборками в полиции
Маргарита КАЛИНКИНА
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Новый знакомый ограбил тюменку, угрожая ей ножомНовый знакомый ограбил тюменку, угрожая ей ножомФото: Ольга Крыльцова
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Новый знакомый ограбил жительницу Тюмени, угрожая ей ножом. 45-летняя женщина познакомилась с мужчиной на автобусной остановке. Она была пьяна и пригласила мужчину продолжить знакомство у нее дома за распитием спиртного.

Когда хозяйка квартиры уснула, мужчина взял чужие ключи и покинул помещение на несколько часов. Вернулся злоумышленник со своей возлюбленной, которая заметила спящую хозяйку квартиры. Женщины устроили скандал. Мужчина схватил кухонный нож и начал угрожать им хозяйке. После чего злоумышленник похитил телевизор и золотые украшения. Технику он тут же сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.

Подозреваемого в грабеже задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний безработный местный житель. При обыске у него изъяты и возвращены потерпевшей золотые украшения.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 2 ст. 162 УК России «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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