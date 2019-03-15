2019-03-15T11:59:24+03:00
Авто

Эксперты назвали, какой цвет автомобилей больше всего любят тюменцы

Оказалось, что в среднем по России водители выбирают другие цвета
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автомобилисты Тюмени предпочитают серебристые автомобили, в отличие от большинства россиян, которые чаще всего выбирают черные расцветки авто. На втором месте по популярности у тюменцев белый цвет, а самый нелюбимый - розовый.

Такие выводы сделали эксперты портала «Авито Авто», которые проанализировали рынок продаж и выяснили главные предпочтения россиян. Кроме Тюмени серебристые машины лидируют по популярности еще в четырех городах - Волгограде, Тольятти, Челябинске и Воронеже.

В одиннадцати крупных городах страны лидируют продажи черных авто. Еще в семи - белые.

В целом по России самыми популярными машинами большинства цветов являются различные модели «АвтоВАЗа». Однако есть три исключения. «Самой желтой» моделью выступает «ГАЗель» (3221), «самой голубой» – Daewoo Matiz, а «самой золотой» – Daewoo Nexia.

В 2017 году также лидировали ВАЗы, но по голубому и желтому цветам первенствовал Daewoo Matiz, по золотому – Daewoo Nexia, по оранжевому – KIA Sportage, а по розовому – Toyota Vitz.

ИСТОЧНИК KP.RU

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