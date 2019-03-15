Ишимские врачи без операции избавили 86-летнюю бабушку от камней

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-15T10:58:37+03:00

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Камни в печеночном протоке без полостной операции удалили 86-летней бабушке врачи Ишима. Пожилая пациентка из Викуловского района была доставлена в больницу бригадной скорой помощи с высокой температурой и механической желтухой. Врачи выявили у нее три плотных образования размерами до 1 см, которые вплотную прилегали друг к другу и полностью заполняли проток. Их удалось удалить с помощью небольшого надреза и эндоскопического оборудования.

- Женщина многие годы страдала от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Желчный пузырь был удален более 10 лет назад. Учитывая ее возраст и состояние было решено провести эндоскопическую операцию под местной анестезией. Она длилась всего полчаса, - рассказал заведующий отделением эндоскопии Бахтиёржон Юлдашев.

Как отметили в пресс-службе областной больницы №4, эндоскопические операции в больнице делают с 2018 года, а с начала 2019 года уже прооперированы семь пациентов. Все они были в тяжелом состоянии. В некоторых случаях это единственный метод вылечить механическую желтуху, особенно у пожилых и ослабленных больных.

ИСТОЧНИК KP.RU