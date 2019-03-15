Михаил Казиник «обнял» музыкой воспитанников тюменских детских домов

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-15T09:58:16+03:00

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Организованную Сбербанком встречу с музыкантом посетили более 200 человек из социальных учреждений города.

«Все дети гениальны» - убежден Михаил Казиник, известный искусствовед и талантливый скрипач, посетивший областную столицу с лекцией-концертом для воспитанников тюменских детских домов. Мероприятие под названием «Я обнимаю вас музыкой» состоялось во дворце творчества и спорта «Пионер» при поддержке Сбербанка.

Более 200 человек собрались в зале, чтобы услышать музыкальные истории и непревзойденную игру маэстро на скрипке. Среди гостей концерта были воспитанники и педагоги школы-интерната «Горизонт», регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» и Ялуторовской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

– Помимо финансовых программ Сбербанк реализует важные социальные проекты. Тюмень вошла в список городов, где проходят лекции Михаила Казиника. Встречи с Михаилом Семеновичем направлены на знакомство детей с искусством, формирование личности ребенка, что особенно важно для ребят, оставшихся без родителей. Через любовь к музыке они преображаются, эмоционально заряжаются, – отметил Владислав Шиленко, заместитель председателя Западно-Сибирского банка, управляющий Тюменским отделением Сбербанка.

Лекция Михаила Казиника – это сочетание увлекательных историй, звучания классических произведений и общения с детьми. В рамках концерта юные зрители познакомились со скрипкой, узнали, как обычные кляксы маленького Моцарта оказались музыкой, раскрыли в себе талант оперного пения и сыграли на рояле. Не обошлось и без выступления виртуозов: скрипачи Михаил Семенович и его сын Борис Казиник в компании с пианистом Вячеславом Зубковым исполнили для гостей произведения Моцарта и Вивальди.

По словам знаменитого скрипача, сверхзадачей его лекций является не только открытие музыкального мира, но и защита детей от влияния криминальной среды.

– Это огромная радость, что Сбербанк уделяет внимание такому важному делу, как общение с детьми, лишенными заботы родителей. Если ребята вовремя не получат дозы тепла, они будут сердиться на человечество за то, что им не повезло. Предотвратить это можно только такими встречами, – считает Михаил Казиник, музыкант, искусствовед, известный писатель и поэт.

Всего за полтора часа Михаилу Семеновичу удалось увлечь тюменских ребятишек в мир искусства, заинтересовать их музыкой. Многие из присутствующих были в восторге от встречи. Для 12-летнего Асадуллы Мирзаева, воспитанника Ялуторовской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, этот концерт стал настоящим подарком. Мальчик с детства увлекается музыкой, осваивает игру на кавказском барабане и прекрасно поет.

– Раньше я слышал о Михаиле Казинике, знаком с некоторыми его программами. Когда узнал, что попаду на его лекцию, сначала не мог в это поверить. Очень рад, что получилось побывать на концерте, удалось с ним пообщаться и даже спеть для него. Высокая оценка моих возможностей от такого талантливого человека очень важна и приятна, – поделился впечатлениями юноша.

«Каждый ребенок талантлив и гениален» – неустанно повторяет Михаил Казиник. В чем он в очередной раз убедил весь зрительный зал. Завершилась лекция-концерт самой теплой и доброй фразой маэстро – «Я обнимаю вас музыкой».

ИСТОЧНИК KP.RU