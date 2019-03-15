2019-03-15T09:52:26+03:00
Общество

На четырех площадках Тюмени 23 марта откроют продовольственные ярмарки

На них будет предложена продукция только местного производства
Маргарита КАЛИНКИНА
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На четырех площадках Тюмени 23 марта откроют продовольственные ярмаркиНа четырех площадках Тюмени 23 марта откроют продовольственные ярмаркиФото: Ольга Крыльцова
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Специализированная продовольственная ярмарка состоится в Тюмени 23 марта. Горожанам будут предложены товары местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В торговле также примут участие граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством.

Тюменцы смогут приобрести овощи, мясо говядину, свинину, баранину, рыбную продукцию, мед, яйцо, дикоросы, молочные товары и другое.

Сделать покупки можно будет с 8 до 16 часов на четырех площадках города:

- ул. Мельникайте, 126/2 – прилегающая территория ТЦ «П.О.Р.Т»;

- пр. Солнечный, 11 – прилегающая территория ТРК «Заречный двор»;

- ул. Севастопольская, 12 – прилегающая территория Выставочного зала;

- ул. Льва Толстого, 29 – территория парковки автомобилей.

Как уточнили в департаменте потребительского рынка Тюмени, в городе также организована работа ярмарок с 8 до 19 часов:

- до 31 декабря – в районе ул. Широтной – Пермякова – объездная дорога (прилегающая территория к зданию по ул. Федюнинского, 55);

- до 5 июня – по пр. Солнечный, 11;

- до 30 августа – по ул. Пермякова (на территории ТЦ «Малахит»);

- до 7 июля – по ул. Мельникайте (в 4 метрах от нежилого строения ул. Мельникайте, 126, корпус 2).

С 21 марта заработает ярмарка по адресу: ул. Герцена, 103, строение 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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