На четырех площадках Тюмени 23 марта откроют продовольственные ярмарки
Специализированная продовольственная ярмарка состоится в Тюмени 23 марта. Горожанам будут предложены товары местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В торговле также примут участие граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством.
Тюменцы смогут приобрести овощи, мясо говядину, свинину, баранину, рыбную продукцию, мед, яйцо, дикоросы, молочные товары и другое.
Сделать покупки можно будет с 8 до 16 часов на четырех площадках города:
- ул. Мельникайте, 126/2 – прилегающая территория ТЦ «П.О.Р.Т»;
- пр. Солнечный, 11 – прилегающая территория ТРК «Заречный двор»;
- ул. Севастопольская, 12 – прилегающая территория Выставочного зала;
- ул. Льва Толстого, 29 – территория парковки автомобилей.
Как уточнили в департаменте потребительского рынка Тюмени, в городе также организована работа ярмарок с 8 до 19 часов:
- до 31 декабря – в районе ул. Широтной – Пермякова – объездная дорога (прилегающая территория к зданию по ул. Федюнинского, 55);
- до 5 июня – по пр. Солнечный, 11;
- до 30 августа – по ул. Пермякова (на территории ТЦ «Малахит»);
- до 7 июля – по ул. Мельникайте (в 4 метрах от нежилого строения ул. Мельникайте, 126, корпус 2).
С 21 марта заработает ярмарка по адресу: ул. Герцена, 103, строение 1.
ИСТОЧНИК KP.RU