2019-03-15T09:33:58+03:00
Общество

В Ишиме осушат подвалы 29 многоквартирных домов

В центре города построят дренажную систему
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ишиме пройдут масштабные работы по водопонижению грунтовых вод и строительству стоков поверхностных вод в центре города. В результате в 29 многоквартирных домах весной не будет топить подвалы. От подтопления будут избавлены также восемь индивидуальных жилых домов с прилегающими земельными участками.

Средства на работы выделены из регионального бюджета по поручению губернатора Тюменской области, сообщили в пресс-службе главы региона. Водопонижение будет проведено в течение двух лет в границах улиц Карла Маркса – Б.Садовая, Артиллерийская — Комсомольская. Данный район каждую весну находится в зоне риска, поэтому данные работы позволят осушить территорию и улучшить качество жизни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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