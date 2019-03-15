Жители Астраханской области торговали в Тюмени старинными кладами

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-15T09:18:34+03:00

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Жители Астраханской области почти на 45 тысяч рублей обманули тюменца. 19-летний молодой человек купил у них пакет с поддельными старинными монетами.

Двое незнакомых мужчин подошли к студенту на парковке возле института и предложили выгодную сделку. Мужчины показали старинные монеты и сообщили, что они очень дорого стоят. Кроме монет в пакете находилась металлическая ложка. Они уверяли, что нашли клад при раскопке старинного здания и убедили молодого человека купить его, взяв деньги и золотое кольцо. Позже потерпевший понял, что все монеты поддельные.

По записям камер видеонаблюдения на злоумышленников была составлена ориентировка и они были задержаны. В момент задержания полицейские обнаружили у подозреваемых пакет с новой партией монет.

Злоумышлениками оказались двое безработных 27 и 35 лет из Астраханской области. Мужчины уже имеют судимость. В ходе расследования преступления полицейские установили причастность астраханцев к еще одному эпизоду аналогичного преступления. Сумма ущерба пострадавшему тюменцу составила 76 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишения свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU