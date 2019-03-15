Медики рассказали о пассажире, из-за которого в Тюмени экстренно сел самолет

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-15T08:45:15+03:00

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Медики Тюмени сообщили, что случилось с пассажиром из-за которого накануне вечером самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку.

ЧП произошло в начале восьмого часа. Капитан экипажа воздушного судна, следовавшего по маршруту Уфа-Нижневартовск, попросил у диспетчеров "Рощино" разрешения на приземление. Он сообщил, что у 60-летнего пассажира не прощупывается пуль и ему срочно нужная медицинская помощь. Лайнер в порту встречала бригада скорой помощи, которая госпитализировала пациента в МСЧ "Нефтяник".

- Вызов из аэропорта "Рощино" на Станцию скорой медицинской помощи поступил в 19.10. Оперативно бригада доставила мужчину в медсанчасть для оказания специализированной помощи. До сегодняшнего момента врачи оказывали всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу неврологической патологии. К настоящему моменту состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, его готовят к переводу в неврологическое отделение, - сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU