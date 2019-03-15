В одном из магазинов Ишима воришка стащил около 50 сим-карт

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-15T08:10:01+03:00

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В одном из магазинов Ишима украли 47 сим-карт. Преступление было совершено в одном из торговых центров города. Продавец сообщил в полицию. Он рассказал, что пропажу обнаружил, когда утром пришел на работу.

Просмотр камер видеонаблюдения дал оперативникам данные для установления личности подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. Он пояснил, что воспользовался тем, что продавец отвлекся. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей. Похищенное имущество возвращено владельцу.

В отношении ранее неоднократно судимого молодого человека возбуждено уголовное дело на основании пункта части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU