2019-03-15T08:10:01+03:00
Происшествия

В одном из магазинов Ишима воришка стащил около 50 сим-карт

Молодого человека быстро вычислили
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из магазинов Ишима украли 47 сим-карт. Преступление было совершено в одном из торговых центров города. Продавец сообщил в полицию. Он рассказал, что пропажу обнаружил, когда утром пришел на работу.

Просмотр камер видеонаблюдения дал оперативникам данные для установления личности подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. Он пояснил, что воспользовался тем, что продавец отвлекся. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей. Похищенное имущество возвращено владельцу.

В отношении ранее неоднократно судимого молодого человека возбуждено уголовное дело на основании пункта части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Астраханской области торговали в Тюмени старинными кладами
Медики рассказали о пассажире, из-за которого в Тюмени экстренно сел самолет
Приставы Тюмени помогли женщине выселить из квартиры экс-супруга
В аэропорту Тюмени экстрено приземлился самолет, летевший в Нижневартовск
Погода 15 марта в Тюмени: штормовой ветер и снегопад
Для пожилых жителей Тюменской области работает телефон доверия
Тюменские участники конкурса «Славим человека труда!» разделают свинину на глазах у зрителей
Правительство Тюменской области поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса
В Тюменской области впервые пройдёт конкурс народных промыслов и ремёсел
Делегация из Тюменской области готовится к финалу XVIII молодёжных Дельфийских игр России
Викуловские предприниматели активно работают с Инвестиционным агентством Тюменской области
Проект компании «Фратрил» получил статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка
Приложение тюменских разработчиков нашло поддержку среди специалистов ТОГИРРО
90 команд примут участие в тюменском кейс-чемпионате «CaseCupUTMN 2019»
В Тюмени завершено расследование похищений и убийств бизнесменов
Тюменские скалолазы привезли домой две медали Чемпионата и Кубка России