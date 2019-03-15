2019-03-15T07:51:36+03:00
Общество

Приставы Тюмени помогли женщине выселить из квартиры экс-супруга

Мужчина после развода никак не хотел переезжать из дома
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приставы Тюмени помогли горожанке выселить из своей квартиры бывшего мужа. Мужчина никак не хотел съезжать и выполнять решение суда.

С момента развода прошел уже много времени и женщина пыталась собственными силами уговорить экс-супруга оставить ее в покое и освободить квартиру, но все было безрезультатно.

Горожанка обратилась в суд и иск был удовлетворен. Приставы возбудили исполнительное производство, неоднократно уведомляли должника о необходимости покинуть квартиру. В результате им пришлось посетить недобросовестного должника лично и в принудительном порядке обязать к выселению.

Мужчина был дома и категорически отказывался покидать дом. Впрочем, решительный настрой и предупреждение судебного пристава, о том что если гражданин в течение нескольких часов не вывезет свои вещи, принадлежащее ему имущество будет описано и передано на хранение в ответственную организацию.

Должник не стал сопротивляться и выехал самостоятельно, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Астраханской области торговали в Тюмени старинными кладами
Медики рассказали о пассажире, из-за которого в Тюмени экстренно сел самолет
В одном из магазинов Ишима воришка стащил около 50 сим-карт
В аэропорту Тюмени экстрено приземлился самолет, летевший в Нижневартовск
Погода 15 марта в Тюмени: штормовой ветер и снегопад
Для пожилых жителей Тюменской области работает телефон доверия
Тюменские участники конкурса «Славим человека труда!» разделают свинину на глазах у зрителей
Правительство Тюменской области поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса
В Тюменской области впервые пройдёт конкурс народных промыслов и ремёсел
Делегация из Тюменской области готовится к финалу XVIII молодёжных Дельфийских игр России
Викуловские предприниматели активно работают с Инвестиционным агентством Тюменской области
Проект компании «Фратрил» получил статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка
Приложение тюменских разработчиков нашло поддержку среди специалистов ТОГИРРО
90 команд примут участие в тюменском кейс-чемпионате «CaseCupUTMN 2019»
В Тюмени завершено расследование похищений и убийств бизнесменов
Тюменские скалолазы привезли домой две медали Чемпионата и Кубка России