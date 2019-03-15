Приставы Тюмени помогли женщине выселить из квартиры экс-супруга

СЕГОДНЯ 07:51 2019-03-15T07:51:36+03:00

Мужчина после развода никак не хотел переезжать из дома

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Приставы Тюмени помогли горожанке выселить из своей квартиры бывшего мужа. Мужчина никак не хотел съезжать и выполнять решение суда.

С момента развода прошел уже много времени и женщина пыталась собственными силами уговорить экс-супруга оставить ее в покое и освободить квартиру, но все было безрезультатно.

Горожанка обратилась в суд и иск был удовлетворен. Приставы возбудили исполнительное производство, неоднократно уведомляли должника о необходимости покинуть квартиру. В результате им пришлось посетить недобросовестного должника лично и в принудительном порядке обязать к выселению.

Мужчина был дома и категорически отказывался покидать дом. Впрочем, решительный настрой и предупреждение судебного пристава, о том что если гражданин в течение нескольких часов не вывезет свои вещи, принадлежащее ему имущество будет описано и передано на хранение в ответственную организацию.

Должник не стал сопротивляться и выехал самостоятельно, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU