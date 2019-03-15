В аэропорту Тюмени экстрено приземлился самолет, летевший в Нижневартовск

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-15T06:39:44+03:00

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Вынужденную посадку в аэропорту Тюмени совершил вечером накануне, 14 марта, самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии». Судно выполняло рейс Уфа-Нижневартовск и около 19 часов попросило экстренного приземления.

Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает Telegram-канал «Нижневартовск / сейчас». У 60-летнего пассажира остановилось сердце и перестал прощупываться пульс. О состоянии пассажира капитан судна сообщил диспетчерам тюменского порта и при приземлении самолета, пациента уже встречали медики. Его экстренно госпитализировали в медсанчасть «Нефтяник». После этого самолет продолжил свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU