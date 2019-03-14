Для пожилых жителей Тюменской области работает телефон доверия

СЕГОДНЯ 20:03 2019-03-14T20:03:28+03:00

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В Тюменской области на базе областного геронтологического центра начал работать телефон доверия для людей старшего поколения. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, по будням с 8 утра до 16 часов дня по телефону 8-800-201-41-41 специалисты будут оказывать гражданам психологическую помощь и поддержку. Звонок бесплатный и анонимный.

Во время доверительной беседы консультанты помогут пенсионерам найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства. Помимо самих пенсионеров, за помощью и советом могут обратиться и их родственники.

Как отметили психологи областного геронтологического центра, услуга телефона доверия позволяет пожилым гражданам получить конфиденциальную психологическую консультацию по сложным, противоречивым темам.

- Это могут быть проблемы во взаимоотношениях с детьми и внуками, конфликты между супругами, ссоры и обиды, переживание горя, проблемы самоактуализации и самореализации после выхода на пенсию и другие вопросы, которые обсудить в личной беседе может быть затруднительно, - отмечают психологи.

Стоит отметить, что воспользоваться услугой абсолютно бесплатно могут все жители Тюменской области, включая районы и сельские поселения.

Напомним, в Тюменской области реализуются разные социальные технологии, которые позволяют пенсионерам и людям-инвалидам чувствовать себя комфортно, быть защищенными и востребованными. Каждый год более 7 тыс. тюменцев обслуживаются соцработниками на дому, из которых 1,5 тысячи охвачены стационарозамещающими технологиями («стационар на дому», «приёмная семья для пожилых и инвалидов» и т.д.). Все эти технологии призваны как можно дольше оставить пожилого человека в привычных домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU