Тюменские участники конкурса «Славим человека труда!» разделают свинину на глазах у зрителей

СЕГОДНЯ 19:35 2019-03-14T19:35:07+03:00

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Сильнейшие и опытнейшие обвальщики с предприятий Тюменской области примут участие в конкурсе профессионального мастерства проекта «Славим человека труда!» УФО в номинации «Лучший обвальщик мяса». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, конкурс пройдёт в Курганской области 22 марта.

В числе участников – обвальщик с предприятия АО «ПурагроУк» Алексей Цветков, Наталья Румянцева из «Ишимского мясокомбината», Линар Сайфуллин и Артём Прокопенко с АО «Мясокомбинат «Ялуторовский» и Светлана Шумилова из ООО «Ясень-Ягро». Участникам предстоит пройти два этапа.

Первый этап – теоретический – состоит из тестовых заданий, который включает вопросы о методах, приёмах и режимах работы, последовательности операций, сырье и инструментах, применяемых в профессии по заявленной номинации, а также вопросы охраны труда. На втором этапе конкурсантам предстоит разделать и обвалять свиную полутушу на глазах у зрителей.

Напомним, проект «Славим человека труда!» - комплекс организационных и идеологических мероприятий, направленных на изменение ситуации на рынке труда в связи с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Проект призван изменить общественное мнение о роли и статусе рабочего человека в обществе, поднять в молодежной среде престиж рабочих специальностей и высококвалифицированного труда, привлечь в производственную сферу молодых людей с новым мышлением.

ИСТОЧНИК KP.RU