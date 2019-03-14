Правительство Тюменской области поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 19:09 2019-03-14T19:09:58+03:00

На эти цели будет выделено 15 млн рублей

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Правительство Тюменской области в 2019 году выделит 15 млн рублей на цифровизацию компаний, которые занимаются производствам. По словам начальника управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Валерия Ладнера, поддержку окажут при условии, что не менее 30% от стоимости услуги компания смоджет оплатить сама.

Рассчитывать на субсидию в 1,5 млн рублей на разработку или покупку программного продукта с последующей его интеграцией на самом предприятии вправе компании, занятые в сфере производства. Как отметил исполнительный директор Западно-Сибирского инновационного центра Александр Сакевич, это существенный момент.

- Покупка и установка, например, «1С-бухгалтерии», автоматизацией считаться не будет. Охватываться должны именно производственные процессы, - подчеркнул он.

Помощь производственным предприятиям будет оказываться на базе Центра компетенций в сфере повышения производительности труда, инжиринга и прототипирования, который работает в Тюменском технопарке.

Благодаря переходу производственных предприятий к цифровому формату, субъекты малого и среднего бизнеса смогут стать технологичнее и конкурентоспособнее. Необходимость введения новой формы поддержки обусловлена тем, что сегодня современным предприятиям не всегда достаточно качественно выполнять свою работу для успешной конкуренции на рынке. Используя государственное финансирование, предприятия быстрее перейдут на новый цифровой формат, внедряя системы телеметрии, планирования и координации производственных мощностей.

ИСТОЧНИК KP.RU