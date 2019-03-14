СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-14T18:48:19+03:00

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Уже этой весной в Тюменской области впервые пройдёт конкурс народных промыслов и ремёсел. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, фестиваль предусматривает множество интересных мероприятий и будет проводиться на региональном уровне.

Так, с 16 апреля по 5 мая 2010 в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнёт работу выставка изделий тюменских ремесленников, которая откроет дверь в мир сохраненных народных традиций. Мастера ремесленного дела примут участие в конкурсе профмастерства по 15 различным номинациям. Во время выставки тюменцы и гости города смогут поучаствовать в определении победителя в номинации «Народные симпатии».

С 3 по 5 мая 2019 в рамках конкурса пройдут многочисленные концертные выступления, круглый стол по вопросам тенденций развития народных ремесел, лекции о ремеслах, исторически укрепившихся в Тюменской области, и награждение победителей конкурса.

Цели фестиваля: повышение престижа традиционной культуры и статуса мастеров народных промыслов и ремесел, сохранение нематериального культурного наследия Тюменской области, развитие ремесленной деятельности и народных промыслов региона, повышение туристической привлекательности.

Задачи: формирование позитивного общественного мнения о традиционных промыслах и ремеслах, знакомство населения с работами мастеров, формирование спроса на их продукцию, поиск и формирование регионального стиля народно-художественных промыслов и ремесел, поиск и всесторонняя поддержка новых имен в области народно-художественных промыслов и ремесел в Тюменской области.

Подробности о конкурсе можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU