2019-03-14T18:48:19+03:00
Звезды

В Тюменской области впервые пройдёт конкурс народных промыслов и ремёсел

Гостей и участников фестиваля ждёт насыщенная программа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области впервые пройдёт конкурс народных промыслов и ремёселВ Тюменской области впервые пройдёт конкурс народных промыслов и ремёселФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Уже этой весной в Тюменской области впервые пройдёт конкурс народных промыслов и ремёсел. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, фестиваль предусматривает множество интересных мероприятий и будет проводиться на региональном уровне.

Так, с 16 апреля по 5 мая 2010 в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнёт работу выставка изделий тюменских ремесленников, которая откроет дверь в мир сохраненных народных традиций. Мастера ремесленного дела примут участие в конкурсе профмастерства по 15 различным номинациям. Во время выставки тюменцы и гости города смогут поучаствовать в определении победителя в номинации «Народные симпатии».

С 3 по 5 мая 2019 в рамках конкурса пройдут многочисленные концертные выступления, круглый стол по вопросам тенденций развития народных ремесел, лекции о ремеслах, исторически укрепившихся в Тюменской области, и награждение победителей конкурса.

Цели фестиваля: повышение престижа традиционной культуры и статуса мастеров народных промыслов и ремесел, сохранение нематериального культурного наследия Тюменской области, развитие ремесленной деятельности и народных промыслов региона, повышение туристической привлекательности.

Задачи: формирование позитивного общественного мнения о традиционных промыслах и ремеслах, знакомство населения с работами мастеров, формирование спроса на их продукцию, поиск и формирование регионального стиля народно-художественных промыслов и ремесел, поиск и всесторонняя поддержка новых имен в области народно-художественных промыслов и ремесел в Тюменской области.

Подробности о конкурсе можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для пожилых жителей Тюменской области работает телефон доверия
Тюменские участники конкурса «Славим человека труда!» разделают свинину на глазах у зрителей
Правительство Тюменской области поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса
Делегация из Тюменской области готовится к финалу XVIII молодёжных Дельфийских игр России
Викуловские предприниматели активно работают с Инвестиционным агентством Тюменской области
Проект компании «Фратрил» получил статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка
Приложение тюменских разработчиков нашло поддержку среди специалистов ТОГИРРО
90 команд примут участие в тюменском кейс-чемпионате «CaseCupUTMN 2019»
В Тюмени завершено расследование похищений и убийств бизнесменов
Тюменские скалолазы привезли домой две медали Чемпионата и Кубка России