Делегация из Тюменской области готовится к финалу XVIII молодёжных Дельфийских игр России

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-14T18:25:45+03:00

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60 участников из Тюменской области примут участие в финале XVIII молодёжных Дельфийских игр России. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, их отобрали по итогам регионального этапа игр, который прошёл в феврале 2019 года.

Одним из ярчайших представителей тюменской делегации станет коллектив «Юность Сибири», который в январе 2019 стал победителем чемпионата России по народным танцам в номинации «Народная стилизация». Кроме того, коллектив – обладатель бронзовой медали Дельфийских игр в 2017 году.

Ещё одним представителем игр станет воспитанница художественной школы им. А.П. Митинского Полина Выходцева. Два года назад она также завоевала бронзовую медаль в номинации «Изобразительное искусство».

В номинации «Визуализация и презентация научного исследования» от Тюменской области в этом году примет участие Дарья Боликова, которая год назад была удостоена специального приза «За высокий уровень навыков визуализации» в этой же номинации.

Спектакль «Пингвины на жаркое» в номинации «Театр» представит учебный театр отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума. По результатам отбора Дельфийским советом к участию в этом номинации допущено всего 8 театральных коллективов России.

Также участники из Тюменской области представят наш регион в номинациях: «Фортепиано», «Балалайка», «Домра», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Театр», «Художественное чтение», «Фотография», «Изобразительное искусство», «Искусство воспитания», «Художественные ремесла» и другие.

Напомним, финал XVIII молодежных Дельфийских игр России пройдет в Ростове с 19 по 24 апреля 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU