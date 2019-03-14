2019-03-14T17:31:24+03:00
Экономика

Викуловские предприниматели активно работают с Инвестиционным агентством Тюменской области

Там они получают финансовую поддержку и консультацию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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Заместитель генерального директора, начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов «Инвестиционного агентства Тюменской области» Владимир Ланцов посетил с рабочим визитом Викуловский район. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Владимир Сергеевич принял участие в заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством главы муниципалитета Александра Криволапова.

В числе участников – индивидуальные предприниматели Викуловского района, представители малого и среднего бизнеса, надзорных органов и муниципальных структур. Кроме того, в рамках совета прошёл семинар по разъяснению действующего законодательства, в котором приняли участие представители территориальных отделений Роспотребнадзора, МЧС, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Центра занятости.

Помимо этого, Владимир Ланцов встретился с предпринимателями района. Например, индивидуальный предприниматель Павел Суров, который занимается производством древесного угля, собирается расширить бизнес. Предприниматель планирует закупить дополнительное оборудование – печи для изготовления древесного угля – и построить производственное помещение в деревне Боково.

Ещё один викуловский предприниматель, Андрей Панишев, собирается открыть СТО. Он уже приобрёл помещение, теперь нужны средства для ремонта. За консультацией по финансовой поддержке он обратился в Инвестиционное агентство Тюменской области.

Кроме того, Владимир Ланцов осмотрел строящийся в селе цех для производства мясных полуфабрикатов и посетил те инвестпроекты, которые уже получили поддержку Инвестиционного агентства – кафе «Вкус» и станцию технического обслуживания автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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