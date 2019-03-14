Проект компании «Фратрил» получил статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-14T17:17:34+03:00

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Компания «Фратрил» получила поддержку для реализации проекта «Технология производства древесно-песчано-полимерного композита (ДППК)». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, разработка стала одним из четырёх проектов, получивших статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

Технология предусматривает переработку вторичного сырья, песка и введение в состав отходов древесины (опилок). В результате получаемое сырье - ДППК обладает различными свойствами: высокой степенью адгезии к краскам, цементным растворам и клеям, а также позволяет решить проблемы полимерно-песчаного и древесно-полимерного композита, связанные с низкой адгезией. Это актуально при монтаже и эксплуатации изделий.

По словам руководителя компании Максима Коротовских, «Фратрил» несколько раз пытался получить статус резидента Технопарка с этой технологией. Однако у экспертов постоянно возникали вопросы и по поводу самой технологии, и по объёму рынка получаемых изделий.

- Наша команда решила доказать, что достойна поддержки: мы отработали технологию, запустили линию. Сейчас в наших планах – разработка оборудования собственной оригинальной конструкции, расширение производственной линии. Сейчас мы производим из ДППК элементы интерьера и части строительных конструкций, но рынок изделий из предлагаемого материала огромен, четко прослеживается тенденция вытеснения полимерами привычных бетонных и металлических конструкций, - подчеркнул Максим Коротовских

Другая поддержанная разработка – амбициозный проект «Многоцелевой всепогодный трактор повышенной проходимости ТТЗ-400 и ТТЗ-500» компании «Проект Технолоджи». Автор разработки Денис Иванов рассказал, что эта ниша рынка сейчас практически свободна, и только в Тюменской области потребность фермерских хозяйств в машинах составляет порядка 300 единиц в год.

ИСТОЧНИК KP.RU