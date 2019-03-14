Приложение тюменских разработчиков нашло поддержку среди специалистов ТОГИРРО

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-14T17:06:43+03:00

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Эксперты тюменского технопарка оценили семь разработок на первом в 2019 году Экспертном совете. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, почётный статус резидента бизнес-инкубатора получили четыре проекта.

Например, специалисты компании «Анлим-Софт» презентовали проект «Система ведения аудиозаписи и аналитики «АУРА». Такая система нужна для того, чтобы вести аудиозапись общения клиента и сотрудника организации. Цель – выявить эмоциональные инциденты, к примеру, во время работы службы технической поддержки. По словам соавтора проекта Андрея Бочарова, применение системы позволяет руководителю разобраться в конфликтах, которые могут возникнуть в процессе общения между сотрудниками организации и клиентами.

Молодые учёные из компании «Мозг Лимитед» создали приложение, которое активизирует мнемотехническое запоминание информации, воздействия на определённые отделы головного мозга. Как отметил один из разработчиков приложения Лев Малишевский, технологию отрабатывали несколько лет, тестируя её на добровольцах-однокурсниках.

- В результате таких «опытов» наша команда пришла к созданию приложения, которое мы предлагаем использовать школьникам при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, - отметил он.

Приложение уже нашло поддержку среди специалистов Тюменского областного государственного института развития регионального образования. Проректор ТОГИРРО по научной работе Наталья Милованова подчеркнула, что новые разработки в сфере образования появляются нечасто, поэтому инициатива ребят имеет актуальное практическое применение.

ИСТОЧНИК KP.RU