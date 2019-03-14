2019-03-14T16:53:22+03:00
Общество

90 команд примут участие в тюменском кейс-чемпионате «CaseCupUTMN 2019»

За две недели поступило более 360 заявок от представителей 18 российских вузов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/casecuputmnФото: https://vk.com/casecuputmn
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В масштабном тюменском кейс-чемпионате «CaseCupUTMN 2019» по решению актуальных бизнес-задач из практики крупных российских и международных компаний примут участие 90 команд. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за две недели поступило более 360 заявок от представителей 18 российских вузов, включая ТИУ, ТюмГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.

Как отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин, кейс-чемпионат – важный процесс для бизнеса и талантливых молодых специалистов.

- Крупным компаниям необходимы кадры для реализации новых идей, и благодаря этому соревнованию они их для себя находят. Студентам и выпускникам предоставляется возможность показать свои способности, чтобы впоследствии сделать карьеру в международных компаниях, - отметил Эдуард Абдуллин.

Команды из четырех человек будут соревноваться в шести направлениях на выбор: нефтегазовом, экономическом, маркетинговом, юридическом, IT, менеджменте и ландшафтной архитектуре. Турнир проходит в два этапа. В рамках отборочного этапа участникам нужно решить один кейс, после 18 марта определятся победители, которые получат приглашение на очный заключительный тур (с 24 по 30 марта). Решения будут оценивать отраслевые эксперты.

На заключительном этапе участников проконсультируют топ-менеджеры компаний-партнеров, которые дадут обратную связь, полезные советы и рекомендации. Финал состоится 31 марта. По словам ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, лучшие молодые специалисты вовлечены в решение уникальных кейсов, разработанных на основе реальных бизнес-задач.

- Это требует от них нестандартного подхода, креативного мышления, новых инновационных решений, гибкости и скорости, специальных навыков и слаженной командной работы. Все это будет способствовать карьерному росту и развитию профессионального потенциала участников, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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